La Roma chiede il rinvio della gara contro il Napoli: esposto ufficiale alla Lega

La Roma ha ufficialmente inviato un esposto alla Lega Calcio per chiedere lumi sul rinvio di Juve-Napoli. Contestualmente la Roma ha anche chiesto il rinvio della sfida contro il Napoli in programma domenica prossima:

"In via subordinata, stante la prossimità con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar Donetsk - Roma, che si terrà in data 18.03.21 alle ore 18:55, formuliamo sin d'ora formale richiesta di posticipazione, a data da destinarsi, della gara della 28° giornata del Campionato di Serie A TIM ROMA - NAPOLI, attualmente in programma per il giorno 21.03.21, ore 20:45".