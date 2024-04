L'incubo della cocaina e i trionfi di Maradona in una nuova serie Tv

Una nuova Serie Tv sull'ex D10S di Napoli Diego Armando Maradona con il racconto di Guillermo Esteban Coppola con la grande fortuna di essere stato il manager di Maradona. Lui dice «Diego fue el gran amor de mi vida», e questo spiega i dissidi, le coperture, le invenzioni, le menzogne e soprattutto la complicità nel divertimento. Ora è diventata una serie tv: "Coppola, el representante" trasmessa da Star+ in sei puntate che partono da Napoli e arrivano alla partenza per l'Avana. Dai giorni in cui Coppola venne a sostituire il primo procuratore di Maradona e suo amico fin dalla gioventù Jorge Cysterpiler e arrivano al Pibe grasso, drogato e quasi final.