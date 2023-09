Juventus, Pogba positivo al doping: ecco quanti anni di squalifica rischia

Serie A - Paul Pogba è risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Una tegola, l'ennesima degli ultimi anni, che ha colpito il calciatore francese: nelle sue urine, subito dopo la partita del Friuli in cui non è neanche sceso in campo, sono state ritrovate tracce di testosterone.

Paul Pogba con la maglia della Juventus

Pogba positivo al testosterone, cosa rischia il francese.

Secondo i colleghi di Repubblica si tratterebbe di una positività al doping che, se confermata dalle controanalisi, rischia di mettere fine alla sua carriera: a 30 anni una squalifica di quattro anni sarebbe un fardello troppo pesante. Specialmente considerando i tanti problemi fisici e l'inattività degli ultimi tre anni.

I precedenti di positività in Serie A