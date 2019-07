AS, Manolete: "Con Asensio fuori 9 mesi, ho la sensazione che James Rodriguez possa restare al Real Madrid"

Ultimissime calcio Napoli di mercato sull'affare James Rodriguez. Manolete, caporedattore di AS, scrive così su Twitter:

“Se fossero confermati i nove mesi di stop per Marco Asensio a causa del suo grave infortunio, ho la sensazione che James Rodriguez possa eventualmente restare al Real Madrid e a quel punto l’Atletico potrebbe virare su due calciatori come Christian Eriksen e Giovanni Lo Celso”

Enrique Cerezo Torres, presidente dell’Atlético Madrid, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca ed ha analizzato la situazione generale proprio club

Su James ed il mercato: “Siamo reduci da un decennio molto positivo dal punto di vista calcistico, abbiamo superato tanti problemi. Joao Felix? Il fatto che abbia preferito noi al Manchester City dimostra che il lavoro fatto è stato molto buono. Quando i calciatori vogliono venire da noi, credo sia importante per il club e per la tifoseria”

Hermoso, Llorente e James per tornare a fare affari con il Real Madrid? “C’è sempre stata un buon rapporto con il Real e con tutti i club spagnolo. Quando ci interessa un calciatore, ne parliamo e ci consultiamo ma ciò non vuol dire che vengano meno patti o l’armonia con Real Madrid, Siviglia o Cordoba. La vita è così, se ci piace un calciatore andiamo e chiediamo informazioni”

Possibilità reali di firmare James Rodriguez? “In questo momento non lo so, James è un buon calciatore e all’Atletico piacciono sempre i buoni calciatori. In questo momento non so dire se arriverà perchè io non lo so” Manca la ciliegina sulla torta? “La ciliegina manca sempre, ma penso che il mercato fatto finora abbia rinforzato molto la squadra”.