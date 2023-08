Infortuni Napoli, Garcia ne perde 6: da Kvara a Mario Rui e Simeone, le diagnosi

Il Napoli ha terminato, vincendo ai rigori, la gara con il Girona allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro estivo. Nella rosa di Rudi Garcia, tra infortunati di diverso tempo e nuovi problemi fisici, ci sono diverse defezioni. Guardiamole nel dettaglio:

Khvicha Kvaratskhelia

Gli infortunati in casa Napoli

Khvicha Kvaratskhelia , nel corso dell’amichevole tra Napoli e Girona, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro;

, nel corso dell’amichevole tra Napoli e Girona, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro; Giovanni Simeone , problema al polpaccio, un affaticamento e nulla più;

, problema al polpaccio, un affaticamento e nulla più; Mario Rui , distrazione di primo grado del retto femorale destro;

, distrazione di primo grado del retto femorale destro; Diego Demme , risentimento alla coscia;

, risentimento alla coscia; Gianluca Gaetano , fermo dalla scorsa stagione;

, fermo dalla scorsa stagione; Coli Saco, affaticamento.

?E chiaramente quest'oggi anche Victor Osimhen ha saltato Napoli-Girona per un affaticamento, ma dovrebbe tornare subito in gruppo e a disposizione per l'Augsburg.

