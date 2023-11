Incontro Spalletti-Totti fissato! I due si rivedranno per un bel gesto: i dettagli

Ultime notizie calcio - Adesso è tutto concordato, Totti e Spalletti si rivedranno: divertente siparietto in diretta durante Viva Rai 2 condotto da Fiorello, col conduttore che fa entrare Francesco Totti in studio e poi chiama al telefono Luciano Spalletti. Il mister saluta l'ex capitano della Roma e gli promette un incontro nella prossima settimana, quando l'Italia sarà a Roma per giocare contro la Macedonia:

"Sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare tutti gli amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù. Faremmo una cosa bellissima, anche per donarla un po' agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare una cena soli io e lui, sarebbe meglio andare a donare questo momento del nostro incontro a tanti bambini".

E l'edizione oierna del Corriere della Sera ne fissa la data:

"Andranno insieme in visita all’ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma il 16 novembre. L’ex capitano della Roma in una intervista al Corriere aveva aperto all’allenatore toscano con cui in passato c’erano state ruggini. Il c.t. dell’Italia aveva replicato invitandolo a far visita ai piccoli malati. Ieri a Viva Rai2!, Fiorello, con Totti presente in trasmissione, ha chiamato Spalletti per fissare la data. «Va bene, ciao Mister» è stata la risposta dell’ex giallorosso".