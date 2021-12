Gevi Napoli Basket-Fortitudo Kigili Bologna, parte la vendita dei biglietti: prezzi e dettagli

Serie A - La Gevi Napoli Basket comunica che, da quest’oggi, mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla gara contro la Fortitudo Kigili Bologna, valevole per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A, che si giocherà Domenica 2 Gennaio alle ore 18,00 al PalaBarbuto.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Domenica, dalle ore 15,00 sarà aperta la biglietteria del PalaBarbuto, lato Scandone.



Questi i prezzi dei biglietti :

TRIBUNA CENTRALISSIMA : 50 EURO, RIDOTTO 35 EURO

TRIBUNA CENTRALE : 35 EURO, RIDOTTO 22 EURO

TRIBUNA LATERALE : 25 EURO, RIDOTTO 18

CURVA E GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10

SETTORE OSPITI : 14 EURO



Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16. Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.