Esonero Mazzarri, Dazn: ore di riflessione per De Laurentiis, spunta il nome del possibile sostituto

Notizie Napoli calcio. Altra brutta prestazione del Napoli che non va oltre l'1-1 in casa contro il Genoa, con gli azzurri che pareggiano solo al 90' con Ngonge. Mazzarri finisce sul banco degli imputati e non è escluso che arrivino decisioni forti dalla dirigenza.

Come riportato dai colleghi di Dazn, il Napoli al momento non intende prendere decisioni immediate: si può anche pensare di andare avanti con Mazzarri vista la vicinanza della gara contro il Barcellona. De Laurentiis riflette dopo i fischi, ma non sembra intenzionato a prendere decisioni entro stasera: circola comunque il nome di Giampaolo in caso di eventuale esonero.