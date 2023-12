Il discorso di Mazzarri nello spogliatoio del Napoli dopo il ko col Frosinone: il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo le scuse pubbliche a Mediaset per la brutta figura col Torino, «Così non va. Ci può stare nel calcio una partita, non però in questo modo», Walter Mazzarri ha ripetuto il concetto in maniera schietta e diretta ai suoi giocatori, durante il confronto andato in scena alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, ieri.

Del confronto nello spogliatoio, ne parla l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Nello spogliatoio tira aria di processi e per evitarli la squadra ha solo una possibilità: dare immediatamente un segnale di reazione forte contro la Roma, nella difficile trasferta in programma dopodomani sera allo stadio Olimpico. Non saranno infatti tollerati altri errori nemmeno dai big. Altro che traghettatore, quindi. Mazzarri s’è tuffato a capofitto nella crisi del Napoli e darà il massimo per risolverla: per motivi professionali e anche per il forte legame che lo lega alla città e ai tifosi. Martedì sera al Maradona sono stati contestati per la prima volta pure i giocatori, segno che la gratitudine per lo scudetto vinto a maggio sta per esaurirsi. Per questo il tecnico toscano ha parlato chiaro nello spogliatoio, analizzando gli errori disastrosi commessi contro il Frosinone e ordinando a tutti di reagire immediatamente in campionato a Roma. Le uniche buone notizie di ieri sono i preziosi recuperi in mezzo al campo di Anguissa e soprattutto di Zielinski".