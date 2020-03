Ultime notizie calcio. L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il calcio europeo, con quasi tutte le leghe che hanno dovuto far fronte all'avanzare del contagio. Come riportato dal Corriere dello Sport, le prese di posizione sono state differenti in ogni singolo paese: ecco un grafico che raffiugura le date e la tipologia di decisione presa dalle varie federazioni.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il grafico