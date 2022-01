UFFICIALE - Coppa d’Africa, Malawi-Senegal 0-0: Koulibaly si qualifica agli ottavi

Senegal e Guinea hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa raggiungendo così Burkina Faso, Nigeria e Camerun. La squadra di Koulibaly non è andata però oltre allo 0-0 contro un buon Malawi che ora potrà giocarsi l’accesso al turno a eliminazione diretta come una delle migliori terze della fase a gironi. Sconfitta a sorpresa, ma indolore, per la Guinea contro lo Zimbabwe, invece. Grazie a questo risultato, il Senegal di Koulibaly si qualifica agli ottavi di finali e quindi prosegue l'avventura in Coppa d'Africa del difensore del Napoli.

Il Senegal ha pareggiato col Malawi

Malawi-Senegal 0-0

Zimbabwe-Guinea 2-1

26’ Musona (Z), 43’ Mahachi (Z), 49’ N. Keita (Guinea)

Gruppo B

Senegal 5 (qualificata agli ottavi)

Guinea* 4 (qualificata agli ottavi)

Malawi 4

Zimbabwe 3

*Vittoria nello scontro diretto