Choc Manchester City, rischio retrocessione e anche riassegnazione scudetti

Notizie Calcio - Terremoto in Premier League: il Manchester City rischia una stangata senza precedenti, con una possibile retrocessione addirittura e anche una riassegnazione dei campionati vinti.

Caos Manchester City, titoli in Premier riassegnati?

E’ quanto annuncia TalkSport. In caso di accuse fondate sui bilanci truccati, infatti, l’altra squadra di Manchester rischierebbe di vedersi annullati anche i tre campionati vinti tra il 2009 e il 2018. Non verrebbero invece toccati i titoli di Fa Cup, Coppa di Lega e Community Shield poiché organizzate dalla Football Association e non la English Football League. In più anche una terribile retrocessione. Uno scenario che giunge parallelamente alle dinamiche italiane con la Juventus e che ricorda proprio la situazione dei bianconeri che anche rischiano in maniera drammatica.