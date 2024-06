Chi è Leoni che piace al Napoli: curiosità, squadra del cuore e due idoli come riferimento | FOCUS

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva (LEGGI QUI) di Giovanni Leoni, difensore classe 2006, entrato in orbita Napoli. La Sampdoria l’ha riscattato recentemente dal Padova ed ora deve decidere cosa fare conquisto giovanissimo calciatore che si è consacrato come una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie B.

Chi è Giovanni Leoni

Nasce a Roma il 21 dicembre 2006. Quando ha 5 anni lascia però la Capitale per trasferirsi in Veneto con la famiglia. La città che accoglie la famiglia Leoni è Padova. Giovanni inizia a dare i primi calci vestendo la maglia della Vigontina, una società sportiva dell’hinterland patavino.Successivamente veste la maglia del Cittadella per poi approdare definitivamente al Padova giocando nella formazione Under 13. Da lì in poi è stato un crescendo veloce che l’ha portato ad esordire con la maglia biancorossa due stagioni fa contro l’Albinoleffe. A dargli spazio è stato l’allenatore Vincenzo Torrente. La Sampdoria decide così di puntarci e, grazie al lavoro di Andrea Pirlo, valorizza Leoni nella difesa a tre dove ha giocato praticamente in tutte le posizioni.

Dotato di una grande fisicità (193 centimetri) Leoni fa della forza la sua arma migliore nonché del colpo di testa. Nonostante ciò, ha anche un buono spunto in velocità. Il suo percorso di crescita alla Samp è stato importante. Nelle sue prime apparizioni si fece beffare a tempo scaduto, un errore che costò caro alla Samp. Pirlo gli diede forza per non demoralizzarsi ed infatti Leoni sul campo rispose molto bene. La giovanissima età lo rende ancora un po’ esuberante negli interventi. Gli piace il tackle o metterci il piede rischiando talvolta di fare fallo in zone pericolose. Un eccesso che può essere colmato lavorandoci. Ha un potenziale importante dalla sua.

Leoni è di fede romanista, ama molto vedere in tv anche la Premier League. Ha due idoli calcistici. Il primo è Smalling l’altro è Van Dijk, considera entrambi dei veri e propri modelli da seguire nel ruolo di difensore centrale.