Capienza stadi, arriva finalmente il via libera del CTS per il 75%!

Ultime notizie calcio - Stando a quanto raccontato da Sky Sport, è arrivato finalmente in via definitiva il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico per la capienza degli stadi allargata al 75% degli spettatori, sempre e solo in zona bianca. Al chiuso, invece, sarà pari al 50%, così come è stata confermato l'uso obbligatorio tanto della mascherina quanto del distanziamento sociale. Inoltre la percentuale debba essere rispettata in ogni settore degli stadi, al fine di evitare assembramenti.

Capienza stadi