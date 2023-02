Biglietti Eintracht-Napoli, caos per la prelazione e tifosi abbonati furiosi: il motivo | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Caos questa mattina, con una lunga attesa che in pochi istanti ha di fatto polverizzato i voucher per la prelazione biglietti di Eintracht-Napoli. La corsa al tagliando per la Champions League è iniziata (o meglio doveva iniziare) questa mattina alle ore 10 sul sito del Napoli, ma sin da subito c'è stato qualche intoppo.

Biglietti Eintracht-Napoli, delusione dei tifosi

I migliaia di tifosi collegati sin dalle prime ore della mattina hanno riscontrato ritardi per accedere alla piattaforma, con la pagina dedicata al rilascio del voucher che risultava vuota o dava un codice di errore per molti utenti. Sia da Safari che da Chrome. Solamente alle 10.37 la situazione si è sbloccata per molti, ma sono bastati pochi minuti per raggiungere il sold-out come si evince dalla schermata che è apparsa a chi tentava di accedere alla prelazione. Ovviamente sui social è montata l'ira di quei tifosi che hanno atteso invano di poter avere l'accesso al prezioso tagliando.

Biglietti Eintracht Napoli

Ma ci arrivano ulteriori testimonianze sull'accaduto: i più arrabbiati infatti sono quei tifosi che sono riusciti a compilare il form per poi accedere alla schermata di acquisto. Che arriva soltanto successivamente in mail. In molti, infatti, pur riscontrando inizialmente il messaggio (una volta compilato il form) o di "Non ci sono più richieste disponibili per questa tipologia di accredito" o di "Le richieste per questa tipologia di accredito sono chiuse", hanno poi ricevuto mail di conferma. Ma con uno spiacevole inconveniente. Al "La tua richiesta è stata accettata", seguiva infatti il link di accesso a cui però mancava nel primo rigo (dopo "con questo codice") il codice che sblocca l'evento e l'acquisto su Ticketone dei tagliandi. Sebbene alcuni abbiano ricevuto la mail completa del codice, in molti lamentano la ricezione della mail di conferma ma priva del codice sblocca-evento. Che ha reso la finalizzazione dell'acquisto impossibile da realizzare.

Spiacevole inconveniente quindi, che colpisce tifosi abbonati: che hanno scelto infatti sicuramente l'abbonamento anche per ricevere la prelazione di questi acquisti. Ecco alcune schermate che testimoniano l'accaduto: