Biglietti Brescia-Napoli settore ospiti, vendita riservata solo ai possessori della Tessera del Tifoso

Ultimissime calcio Napoli - Sono in vendita i biglietti per Brescia-Napoli, 25esima giornata di Serie A in programma venerdì allo Stadio Rigamonti.

Biglietti Brescia Napoli settore ospiti, le limitazioni

La vendita dei tagliandi, per il settore ospiti, denominato ‘Curva sud A’, è riservata esclusivamente ai possessori di tessera di fidelizzazione della SSC Napoli.

Biglietti

Biglietti Brescia Napoli, prezzi settore ospiti

I biglietti si potranno acquistare presso le ricevitorie del circuito TicketOne al prezzo di 24 euro.

Saranno previsti servizi di scorta, per i tifosi del Napoli, a partire dall’area denominata Ortomercato, verso lo stadio. Per i tifosi che vengono in macchina, pullman o pulmini da 9 posti uscita BRESCIA OVEST ove verranno presi in consegna da personale delle Forze dell'Ordine e scortati presso il parcheggio Ortomercato. Di seguito con appositi autobus navetta verranno condotti all'interno del Settore Ospiti.