Futuro Ancelotti, arriva l'annuncio del tecnico: "Ecco cosa farò dopo il Real Madrid"

Notizie calcio. Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Liga con il Real Madrid, ha annunciato cosa farà in futuro dopo aver lasciato le Merengues.

A rivelarlo è lo stesso Ancelotti, che è diventato il primo allenatore a vincere in tutti e cinque i maggiori campionati europei. L'ex tecnico del Napoli ha rilasciato un'intervista ai canali della Champions League prima della semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City.

"Futuro? Potrei smettere dopo il Real Madrid. Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare".