Abbonamenti Napoli, ecco quante tessere sono state vendute: il dato ufficioso

Notizie Calcio Napoli - E’ terminata poco giorni fa la campagna abbonamenti in casa Napoli, con tantissimi tifosi che hanno risposto positivamente per vedere sempre in campo i campioni d’Italia in carica quest’anno.

Abbonamenti Napoli, quanti ne sono stati sottoscritti

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, il numero ufficioso di tessere vendute è di 23 mila totali. Sfiorato dunque il tetto massimo fissato dalla società di 25 mila, non centrato solo per la scarsa visibilità nei settori inferiori che ha frenato gli ultimi sostenitori che hanno valutato: un problema strutturale - evidenzia il quotidiano - che dovrà essere affrontato molto seriamente in vista di Euro 2032.