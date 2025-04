Il Mattino - McFratm è una sentenza: l'ha fatto per la settima volta, dato pazzesco

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive così di McTominay:

"Una sentenza. E lo scrive anche il Napoli dai suoi account social per annunciare il gol del raddoppio. Scott McTominay si conferma apriscatole delle partite (per la settima volta ha sbloccato il risultato in favore del Napoli) e un rompiscatole per gli avversari. Contro il Torino ha segnato ancora: per la terza gara di fila dopo Empoli e Monza, confermando un momento di forma straripante. Due gol praticamente in fotocopia arrivati nel primo tempo della gara del Maradona. [...] ¬ęMcFratm mi piace come soprannome¬Ľ, dice ridendo con Spinazzola a fine partita lo scozzese, decisivo nella vittoria contro il Torino ancora una volta con i suoi gol".