UFFICIALE - Italia-Macedonia, scelti i numeri di maglia: la decisione su Raspadori e Politano

Diramata la lista dei convocati dell'Italia per la sfida di questa sera contro la Macedonia. La 10 va a Raspadori, mentre per Politano la 19. Out Di Lorenzo squalificato.

Ecco i numeri di maglia e la lista: 1 Donnarumma, 12 Provedel, 21 Carnesecchi, 2 Lazzari, 3 Dimarco, 4 Gatti, 5 Mancini, 6 Buongiorno, 13 Darmian, 15 Acerbi, 23 Cambiaso, 7 Bonaventura, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Frattesi, 18 Barella, 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Berardi, 14 Chiesa, 19 Politano, 20 Zaniolo, 22 El Shaarawy.

In tribuna vanno quindi in cinque Di Lorenzo (squalificato), Vicario, Colpani, Biraghi e Kean.