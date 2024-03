Spalletti: "Contro l'Ecuador sarà più difficile che con il Venezuela per due ragioni"

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara amichevole tra Italia ed Ecuador:

"Da questa partita porto via tante cose, la squadra ci ha provato prima con un sistema e poi con un altro tenendo spesso palla. E' chiaro che poi sapevamo che loro da un punto di vista fisica avrebbero avuto questo impatto e in dei momenti ci hanno creato delle difficoltà, il gioco sporco non è sicuramente una nostra qualità. Poi abbiamo commesso qualche leggerezza e quella non va commessa.

Retegui? È stato perfetto dentro il campo, ha finalizzato e fatto sponde. E' venuto in fase difensiva a toglierci delle beghe sui calci piazzati. Una grandissima partita: quella che è la sua qualità dentro l'area di rigore la sapevamo, quasi quasi mi è piaciuto di più tutto il resto. Chiaramente i gol sono fondamentali".