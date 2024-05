Film Scudetto Napoli, successo e orgoglio CalcioNapoli24: tante clip tratte dal nostro archivio video

Nella serata di ieri a Chiaia, al Cinema Metropolitan, CalcioNapoli24 era presente su invito all'anteprima del film scudetto della SSC Napoli, "Sarò Con Te". Il film inizia subito con una enorme soddisfazione per la nostra testata, perché l'annata dello scudetto parte dalla cornice di Palazzo Petrucci con De Laurentiis, che pungolato da alcune domande sulla competitività della squadra, sorprese Spalletti con l'ormai celebre frase: "Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto".

Immagini dell'archivio di CalcioNapoli24, con la domanda del nostro giornalista inviato. Una domanda, quella di CN24, e una conferenza stampa, che non solo danno inizio al film e alla narrazione cinematografica dell'anno dello scudetto, ma segna l'inizio della cavalcata straordinaria, con la smorfia titubante di Spalletti e la voglia di De Laurentiis di rispondere sul campo a quella che definisce "una provocazione".

E nel corso del film, ne spuntano altre di immagini del nostro archivio: dalla conferenza in Champions League di Spalletti alla contestazione a Dimaro col famoso coro "De Laurentiis, vattene a Bari". Dalla prima conferenza di Kvaratskhelia all'arrivo dei nuovi acquisti a Villa Stuart.

Insomma, una enorme soddisfazione nel finale del film scudetto da oggi nelle sale, quando ai titoli di cosa la SSC Napoli ringrazia gli archivi di CalcioNapoli24 per le immagini che danno contesto all'annata del terzo tricolore. Con in sottofondo il brano "Sarò con te" - SLF feat. Geolier e le immagini della notte e della festa a Capodichino post Juventus-Napoli.

Una presenza, quella di CalcioNapoli24 nel film ufficiale dello scudetto che certifica l'ottimo lavoro svolto in questi anni e l'infinita abnegazione al seguito della squadra nell'annata dello scudetto, ovunque in Italia e in Europa fra Serie A e Champions League. Un team vincente che ha saputo svolgere un lavoro meticoloso e dettagliato nel raccontare ogni sfumatura del terzo scudetto della storia del Napoli che resterà nei nostri archivi. Creando appunto, attraverso il nostro canale Youtube, una fonte di immagini infinita, una novità resa possibile grazie all'era del web, qualcosa che chiaramente non fu possibile per i precedenti due scudetti.

Una scelta, quella della SSC Napoli, di attingere dai nostri archivi per la qualità del servizio e la presenza costante a tutti gli eventi ufficiali, che ci dona ancora una volta autorevolezza, grazie ad un archivio dettagliato che diventa memoria storica di inestimabile valore. Un vanto per la nostra testata giornalistica che ha scelto di donare le immagini alla SSC Napoli per la produzione del film in gentile concessione.