Notizie Calcio - Dopo il pari beffa contro la Macedonia, l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo stasera per un altro fondamentale appuntamento questa volta in casa contro l’Ucraina. E ci saranno delle novità di formazione per gli azzurri, a partire dall’attacco dove dove non ci sarà Politano infortunato ma Zaniolo al suo posto con Immobile e Raspadori sulla sinistra a completare il tridente.