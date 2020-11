Si vede un tifoso del Napoli! La maglia azzurra commemora Maradona [FOTO]

Addio a Maradona: centinaia di migliaia di tifosi alla Casa Rosada di Buenos Aires per dare l'ultimo saluto al Diez, il più grande calciatore di tutti i tempi. Anche a Napoli, in tantissimi, sono scesi in strada per commemorare la scomparsa dell'eterno Maradona, ma a guardare le immagini che arrivano dall'Argentina, in molti sono rimasti delusi dal fatto che nessuna maglia della SSC Napoli campeggi sulla bara di Maradona. Finalmente - come dimostra questa foto pubblicata dal Clarin - si intravede un tifoso del Napoli, con tanto di maglia targata Buitoni e cocca tricolore cucita in petto: ancora nessuno però è riuscito a far arrivare una maglia sul feretro.

Maradona

Vedremo se ci riusciranno i napoletani del Club Napoli Buenos Aires, che in giornata avevano promesso alla tifoseria napoletana in Italia di riuscire nell'impresa.