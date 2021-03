Hamsik sbarca in Svezia tra il calore dei tifosi del Goteborg [FOTOGALLERY]

Ultimissime notizie Napoli. Marek Hamsik, reduce dall'esperienza in Cina con la maglia del Dalian Yifang, sta per diventare un nuovo calciatore del Goteborg. L'ex capitano del Napoli, oggi, è sbarcato, infatti, in Svezia, tra l'accoglienza dei tifosi svedesi.

Hamsik in Svezia

Hamsik giocherà dunque nell'Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Il Goteborg è il secondo club più titolato del Paese, con 18 scudetti. La scorsa stagione si è piazzato al dodicesimo posto in classifica.

