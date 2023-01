La storia incredibile Lee Chookgoolee, un tifoso coreano letteralmente pazzo per Diego Armando Maradona! Dopo aver vissuto e giocato a calcio in Argentina, a Buenos Aires, è arrivato fino a Napoli da Seul, in Corea, per ammirare il murales Maradona ed andare allo stadio per la prossima partita Napoli-Roma.

Il nostro Marco Lombardi lo ha incontrato ai Quartieri Spagnoli: guarda il video cliccando su play in allegato oppure sul canale YouTube di CalcioNapoli24.