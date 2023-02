Zuliani shock: "30 punti di penalizzazione al Napoli, così siamo pari! Stanno vincendo grazie a uno che..." | VIDEO

Claudio Zuliani, giornalista e noto sostenitore juventino, commenta nel corso di una diretta su Twitch la questione legata alla penalizzazione della Juve:

"Se noi prendiamo 15 punti di penalizzazione per delle plusvalenze per giocatori veri che giocano, gliene vuoi dare 30 a loro? Così siamo pari in classifica. Voi sorridete, ma loro stanno vincendo un campionato grazie ai gol di uno che è frutto di una plusvalenza con dentro 4 giocatori della Primavera che non han mai fatto le visite mediche! E' quella la realtà di questo campionato. Sono serio quando dico questa cosa. Se fosse successo a parti invertite cosa avrebbero detto sulla Juve?. Loro che ci dicono queste cose, quando hanno la questione Osimhen, con la Coppa Uefa che ci hanno rubato grazie agli arbitri".

