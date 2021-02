Taranto, Montervino: "Lozano è il miglior calciatore del Napoli, che la sua storia sia d'insegnamento per tutti"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino:

"Purtroppo Gennaro Gattuso perde il suo uomo migliore, il più grande giocatore del momento, quello che segna, quello che fa segnare, scatta, quello che fa assist ed è molto utile ai compagni. Lozano è una grave perdita per la squadra partenopea. Non ci voleva questo infortunio, anche perché sta vivendo un grande periodo per la squadra. Questo corre come un dannato, dà il massimo per la sua squadra. Fa anche cinquanta scatti a partita. E' un talento straordinario e lo ha dimostrato quest'anno agli ordini di Gattuso. Che Lozano sia d'insegnamento, i calciatori non vanno giudicati subito. Bisogna dare il tempo ad ognuno di adattarsi per riuscire ad esprimersi al meglio. Lozano ha avuto bisogno di tempo di adattamento ed è diventato il miglior calciatore della compagine partenopea".