Sportitalia - Il Milan ha cambiato le carte in tavola per Rodriguez: affare saltato col Napoli per 700mila euro. Kumbulla ha in testa l'Inter

Ultime calcio mercato Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante Speciale Calciomercato:

“Il Napoli ha preso Petagna adesso per luglio. La Spal non voleva privarsi adesso del giocatore e l'affare è da 20 milioni più bonus. Rodriguez è saltato, erano state quasi programmato le visite mediche: il Milan ha chiesto più soldi per il prestito oneroso e il Napoli ha deciso di non farla saltare per 6-7mila euro di prestito. Operazione in prestito oneroso (da 1 milione o qualcosa in più), più diritto di riscatto per altri 5 o 6 milioni. Kumbulla? Il Napoli non ha raggiunto l'accordo col giocatore che ha in testa l'Inter. Azzurri defilati, mentre Younes sarà ceduto".