Spezia, Agudelo: "Abbiamo già affrontato due volte il Napoli, sappiamo come creargli problemi"

Ultime calcio - Kevin Agudelo, calciatore dello Spezia, ha parlato del pareggio di Verona e del prossimo match col Napoli:

"Per noi oggi era fondamentale fare punti, siamo riusciti ad aggiungere un piccolo mattoncino alla nostra classifica, ma non dobbiamo sentirci appagati, perché il cammino è davvero ancora molto lungo. La prossima partita sarà molto difficile, abbiamo affrontato il Napoli già due volte, sappiamo che se concentrati e determinati possiamo metterli in difficoltà, insistendo sui nostri punti di forza. Siamo una squadra in cui tutti quelli che entrano a gara in corsa sanno dare il proprio contributo, è un aspetto che si ripete spesso e significa dunque che tutti lottano e corrono nella stessa direzione".