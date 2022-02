Sorrentino esalta Meret: "È secondo solo a Donnarumma! Su Napoli-Inter dico che..."

Ultime calcio Napoli - L'ex portiere di Chievo e Palermo, Stefano Sorrentino, è intervenuto quest'oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il campionato è stupendo, ha grande equilibrio, non c’è niente di scontato, tutto è ancora in gioco, nessuno è scappato in avanti, non esiste la squadra materasso, tre vittorie di fila ti portano nella zona Uefa, altrettanti ko ti fanno ripiombare nella zona retrocessione.

Napoli-Inter? Innanzitutto complimenti a Spalletti, ha fatto un lavoro straordinario, importantissimo, la rosa ampia è di primissimo livello, non lo scopriamo oggi, il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti. L’Inter dovrà buttare via gli strascichi del derby perso, ha vinto con la Roma, certo, mai la partita di ieri faceva storia a sé. Il campionato dice che l’Inter è stata quasi perfetta, come lo è stata anche nel derby ma il Milan l’ha buttata dentro…

In campionato, comunque, inciderà anche il rendimento di chi andrà in fondo alle coppe, la strada è lunga. La Juve s’è rinforzata parecchio ma conosco benissimo Gasperini, l’atalanta fa molto meglio nel girone di ritorno.

Ospina o Meret? Per come vedo io – chiude Sorrentino – il calcio l’alternanza non dovrebbe mai esserci, ci sono gerarchie ed è giusto che ci siano, non vedo l’esigenza di questo turnover. Faccio il tifo per Meret, il più forte in Italia dopo Donnarumma".