Sky, Ugolini svela: "Il sogno di Mertens è quello di raggiungere Hamsik contro il Barcellona"

Lorenzo Insigne miglior marcatore della gestione Gattuso, non ha mai steccato nelle grandi occasioni: sarà emozionante il faccia a faccia con Messi. Sarà emozionante la prima per Gattuso in Champions. Mertens? Il suo sogno sarebbe quello di raggiungere Marek Hamsik proprio in una serata magica come questa".