Sky, Ugolini: "Contro il Lecce 90 minuti da tregenda per Koulibaly, Fabian titolare nel 4-3-3 ma va recuperato fisicamente"

Massimo Ugolini, collega di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Contro il Lecce 90 minuti di tregenda per Koulibaly anche in relazione a quelle che sono le capacità del calciatore. Un po' come ad Insigne a cuio non si perdona niente per la sua classe. Fabian sta avendo alcuni fastidi che non gli hanno permesso il percorso di crescita nel gruppo dall'arrivo di gattuso. Per me è un titolare ne 4-3-3 ma va recuperato e poi a giugno vedremo. Non so se stasera giocherà perchè non ne conosco le condizioni fisiche, ma dire più no che si".