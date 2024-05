Chi è Denkey che piace al Napoli: età, ruolo e curiosità sulla pantera del Cercle Bruges | FOCUS

Kevin Denkey è nel casting del Napoli per raccogliere l'eredità di Victor Osimhen. L'attaccante del Togo è una delle rivelazioni dell'intero panorama calcistico europeo con le sue 28 reti in 37 gare con la maglia del Cercle Bruges che milita nella Jupiler Pro League. Per caratteristiche tecniche, tra i profili finora accostati al Napoli per l'attacco, è quello che più di tutti ricorda Victor Osimhen.

Chi è Kevin Denkey: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Kevin Denkey nasce il 30 novembre 2000 a Lomè nel Togo. A soli 14 anni, Kevin entra a far parte del settore giovanile del Nimes, club con il quale poi debutterà in Ligue 2 a soli 17 anni. L'incontro in questione era contro Le Havre. Nel 2019 il Nimes lo manda in prestito all'As Beziers dove segna un solo gol in undici incontri. Nel gennaio 2021 passa a titolo definitivo dal Nimes al Cercle Bruges. Quest'anno Denkey è definitivamente esploso sotto tutti i punti di vista consacrandosi come uno dei bomber più prolifici d'Europa.

Dal punto di vista tecnico è un numero 9 che ama attaccare molto la profondità proprio come Victor Osimhen. La sua accelerazione è davvero importante. Si tratta di un attaccante contropiedista, il suo stile di gioco è fatto di continue accelerazioni palla al piede e di frequenti movimenti su tutto il fronte offensivo. Dotato di una discreta tecnica di base, sa anche proteggere bene la sfera facendo leva sulla sua fisicità e forza nelle gambe. Muscolarmente esplosivo e potente, è molto competitivo nei duelli spalla a spalla, risultando difficile da marcare anche per difensori dotati di una corporatura massiccia. In nazionale viene considerato l'erede di Adebayor. Il soprannome che hanno dato a Denkey è la pantera proprio perché riesce a muoversi con grande agilità e velocità.