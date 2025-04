Conte ha creato una società a Torino: si chiama "Restate srl" e si occuperà di diritti d'immagine!

Antonio Conte, insieme a suo fratello Daniele Conte, ha creato una società che si occupa di investimenti e diritti d’immagine. Lo riferisce Calcio e Finanza, che rivela anche il nome della nuova azienda di Conte: si chiama Restate srl, ha sede legale a Torino e i due soci fondatori sono proprio l'allenatore del Napoli e suo fratello, che detengono il 50% delle quote ciascuno.

La società è stata costituita lo scorso 1 aprile e - come rivelato da Calcio e Finanza - si occuperà di:

Si legge ancora nei documenti della societĂ riportati da Calcio e Finanza:

 “Le attività della società , con riferimento all’oggetto sociale potranno essere svolte anche all’estero. Essa potrà , nei limiti di legge ed in via strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese la stipulazione di contratti di leasing, l’assunzione di mutui passivi di qualsiasi specie e la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi”.