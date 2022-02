Schwoch: "Napoli occhio, col Venezia non sarà facile: queste sono gare da vincere prima di scendere in campo"

Stefan Schwoch, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ultime calcio Napoli

“Per il Napoli non sarà facile la sfida col Venenzia. Il Napoli non può sbagliare la partita dal punto di vista psicologico. Ci sono partite che devi vincere ancora prima di scendere in campo. Il Napoli non può andare a Venezia e pensare di averla facile. E' un campo piccolo, che ti porta a caricare la partita se non sei attento".