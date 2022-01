A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Insigne-Toronto? Cifre irrinunciabili, enormi. Sarebbe una mancanza di rispetto verso il denaro (ride, ndr). Lorenzo farà una scelta economica di avere pochi pensieri per il futuro, ma il Napoli non ha fatto ulteriori sforzi decidendo di non dare più cifre di un certo tipo ai calciatori. Mi metto dalla parte del tifoso: il dispiacere c’è, è ovvio”