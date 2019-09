Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Sky nel prepartita della gara col Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Dobbiamo cercare di fare il massimo perché veniamo da due partite non gocate bene. Non sarà una partita semplice, ma proveremo a portare qualche punto a casa. La cessione della Sampdoria? Non ci tocca, dobbiamo pensare a noi. Ai problemi societari ci pensa la società, pensiamo al Napoli perché è una gara fondamentale”.