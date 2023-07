Resp. Trentino Marketing, Rossini: "Napoli società seria e capace, vi svelo cosa abbiamo in serbo per l'anno prossimo"

Notizie Calcio Napoli - Il responsabile di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset a margine del ritiro del Napoli a Dimaro:

"Questo è un anno speciale, abbiamo i campioni d’Italia e tanti appassionati sono tornati per la tredicesima volta a vedere i giocatori e molto altri si sono aggiunti. Oggi avremo oltre 5000 persone quindi la gestione è un attimo più complicata però il comune e tutte le istituzioni sono impegnati perché tutto vada al meglio.

100mila persone a Dimaro nelle ultime due settimane? Forse il numero è un po’ eccessivo, penso però che ogni giorno almeno 3mila o 5mila persona abbiano ruotato intorno agli allenamenti ed altri eventi, quindi numeri davvero importanti per una piccola valle alpina. Il Napoli ha portato molto entusiasmo e una passione che sia i giocatori che il tifo esprimono in ogni contesto. Noi ci abbiamo messo un clima meraviglioso, qui si sta benissimo e la sera a volte ci si mette addirittura il golfino; quindi, per i ragazzi penso siano stati giorni davvero belli per una preparazione che poi dovrà dare risultati per tutto l’anno.

Punti di forza dell’accoppiata Trentino-SSC Napoli? Il club azzurro è una società seria che ha dimostrato nel corso degli anni una capacità di gestione e programmazione di grandissimo livello. Il trentino da parte sua mette la sua passione per lo sport, siamo la provincia più sportiva in Italia. Noi lo sport lo pratichiamo ma amiamo mettere nelle migliori condizioni gli allenatori e i preparatori e i grandi campioni per preparare al massimo la loro stagione sportiva. Lo stesso messaggio lo diamo a tuti gli appassionati che praticano sport, che vogliono venire qui per rimettersi informa per poi tornare al lavoro e allo studio nelle migliori condizioni possibili.

Il Trentino è sport 12 mesi all’anno, dalla vela al wind surf sul lago di Garda, la biciletta e mountain bike e poi tutte le discipline invernali a partire dallo sci.

Nuovi progetti per la prossima stagione con il Napoli? Cercheremo di migliorare ulteriormente le nostre strutture per mettere il mister ed i campioni in condizione di allenarsi al meglio, stessa cosa per i nostri ospiti. Quindi piccoli miglioramenti ma significativi”.