RAI, Rimedio a CN24: "Toloi-Di Lorenzo per l'Europeo? Il bergamasco ha un vantaggio in più. Su Meret-Cragno e Politano..."

Il giornalista della RAI Alberto Rimedio è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Come sta la Nazionale? Rispetto a novembre, è comprensibile aver visto una squadra meno brillante con tre partite in una settimana. Si sono ottenuti nove punti e si è in testa al girone, ci sono 25 risultati utili consecutivi per Mancini e si proverà a migliorare ancora questo risultato durante l’Europeo.

Toloi e non Di Lorenzo terzino destro in vista degli Europei? Non è stato provato a caso sulla fascia, se Mancini l’avesse voluto provare da centrale l’avrebbe impiegato lì: forse ha dei dubbi sul secondo esterno da portare, fermo restando che bisogna avere alternative valide fino all’ultimo. Toloi potrebbe essere più utile di Di Lorenzo perchè Mancini imposta a tre dietro e l’esterno sinistro sale sempre, e al tempo stesso l’esterno destro rimane più bloccato: Toloi è più abituato a fare questi compiti nell’Atalanta, anche se a me Di Lorenzo ha sempre dato una impressione positiva quando impegnato in Nazionale. Toloi però può fare anche il centrale e offre una soluzione in più rispetto all’azzurro.

L’alternanza dei portieri anche in Nazionale? Tra le poche certezze per Mancini c’è Donnarumma, ieri mi aspettavo tanti cambi e l’unico confermato è stato lui: è stato decisivo con una parata. Un altro posto è di Sirigu, il terzo se lo giocano Meret e Cragno: quest’ultimo forse è più avanti perché è titolare fisso mentre Meret se la gioca con Ospina.

Costruzione dal basso? Il portiere prima di tutto deve parare, la costruzione va fatta quando è possibile: se non c’è possibilità , non bisogna regalare palla agli avversari e si può tranquillamente spazzarla in avanti.

Politano? Ormai è troppo tardi per rientrare nel gruppo della Nazionale, Mancini è sempre stato attento alle novità del campionato ma nel ruolo di esterno destro offensivo c’è grande abbondanza: Chiesa, Berardi, Bernardeschi che è un fedelissimo di Mancini e in azzurro ha sempre reso di più. Senza dimenticare Zaniolo che torna a fine aprile. Quella di Politano è stata una ottima stagione, ma a meno di clamorosi exploit è praticamente impossibile stravolgere le gerarchie”