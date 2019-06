Presentazione James Rodriguez al San Paolo, Borriello a CN24: "Sì può, ma solo dopo le Universiadi"

Una presentazione in stile Maradona, è questa l'apertura del quotidiano AS su James Rodriguez al Napoli. In città ormai attendono solo che il Real Madrid ceda e non opponga resistenza sugli ultimi dettagli economici. È indubbio che un affare del genere necessiterebbe di tutt'altra comunicazione attorno a sé.

A tal proposito il Comune di Napoli, proprietario dello stadio San Paolo, non si tira indietro. L'assessore allo Sport, Ciro Borriello, ha specificato ai nostri microfoni: "La cosa è assolutamente fattibile, sarebbe un gran bel colpo d'occhio per i tifosi napoletani che potrebbero accogliere James Rodriguez in uno stadio completamente ristrutturato. Ma ormai ci siamo per le Universiadi, evento importantissimo per la città, e quindi la presentazione dovrebbe essere fatta dopo".

Con i tempi più o meno ci troviamo. Le Universiadi si chiuderanno il 14 luglio, il 3 ci sarà la cerimonia di apertura proprio allo stadio San Paolo. Il tempo che Florentino Perez sciolga le ultime riserve...