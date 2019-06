James Rodriguez al Napoli, AS: pronta la presentazione stile Maradona al San Paolo!

Calciomercato Napoli - James Rodriguez al Napoli, la trattativa continua. Con Il Real Madrid intenzionato a tenere duro ancora un po', con una richiesta iniziale di 50 milioni di euro. Il Napoli sta cercando di limare questa proposta.

James al Napoli, presentazione alla Maradona

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, addirittura il Napoli starebbe pensando ad una presentazione ufficiale in stile Maradona. Come quando il Pibe De Oro arrivò in azzurro, uno stadio San Paolo gremito. La struttura di Fuorigrotta ora sarebbe migliore perché completamente rimodernata per le Universiadi. Il colpo James risponderebbe alla Juventus con Sarri e riaccenderebbe di colpo l'entusiasmo tra i napoletani. Se presentato poi in stile Maradona ancor di più.

James con la 10 di Maradona al Napoli?

Ovviamente la cosa ha scatenato il dibattito del popolo azzurro, completamente spaccato a metà. La paura è quella di non vedere il colombiano nel Napoli per non avergli dato la maglia numero 10, ma la tradizione e l'amore per Diego restano palpabili nella città. Questo si traduce in una lotta interiore che sta caratterizzando il tifo partenopeo nelle ultime ore.

La volontà di James Rodriguez è quella di vestire a tutti i costi la maglia del Napoli. Ormai ha parlato più volte con Ancelotti e, come ribadito anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta facendo pressione su Florentino Perez affinchè la trattativa con Aurelio De Laurentiis si chiuda. In questi giorni, infatti, il numero uno del Real Madrid è in continuo contatto con Jorge Mendes, agente del giocatore, per far andare l'affare in porto.

James-Napoli, costi e dettagli del contratto (Corriere dello Sport)

10 milioni di euro di prestito oneroso, più un riscatto da 27, questa la proposta del Napoli al Real Madrid. Un totale di 37 milioni, con un contratto pronto su base quinquennale (scadenza 2024) da 6.5 milioni di euro. C'è anche l'accordo sui diritti d'immagine, come specifica il quotidiano. Mendes è in continuo contatto con Florentino Perez per cercare di chiudere l'affare entro breve termine e concretizzare la volontà di James.