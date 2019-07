Pistocchi: "Juve più forte delle altre, Napoli però favorito perché ha cambiato poco. James? Gli azzurri hanno bisogno di Icardi!"

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Adesso per fare il definitivo salto di qualità servono i talenti. L'organico della Juventus è nettamente più forte di tutte le altre e la squadra B, quella non titolare, potrebbe lottare per lo scudetto. In più, ha uno degli allenatori migliori al mondo, vale a dire Sarri. C'è un però: dovrà cambiare e non sarà facile. Quest'anno sarà favorito, in virtù dei tanti cambiamenti, chi ha cambiato meno e questo è il Napoli. Ovviamente non favorito in senso assoluto ma rappresentano la più valida alternativa alla Juve. In più, gli azzurri hanno fatto il ritiro lungo, mentre gli altri hanno giocato tanto ed ottenendo tanti infortuni. Non sono un ammiratore della difesa a 5, preferisco le squadre che sviluppano il gioco sulle fasce. Se sugli esterni hai i terzini... Al di là di questo, sarà molto difficile affrontare l'Inter. James Rodriguez sposta gli equilibri ma il giocatore di cui ha più bisogno il Napoli è Icardi. Incidice negli ultimi venti metri ed il Napoli ha tre trequartisti in grado di dare tanti rifornimenti alla punta".