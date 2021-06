Napoli - il direttore sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona:

“Sarà un mercato difficile, tutte le società hanno necessità di abbassare il monte ingaggi, non solo il Napoli. Salernitana? Spero per la città e per il merito sportivo che questa squadra riuscirà ad iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Si troverà una soluzione”.