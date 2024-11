Michele Pazienza, allenatore ed ex calciatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il Napoli ha cominciato un percorso nuovo, è a buon punto per quello che ha fatto fin ora. Il gesto di Kvaratskhelia porta dei danni al lavoro che si sta facendo. Lobotka contro Ricci sarà una bella sfida tra due centrocampisti che si assomigliano, ma il giocatore azzurro è più dinamico. Gli equilibri di queste partite però vengono spostati da giocatori come Kvaratskhelia”.