Pavarese: "Il Napoli con Ibrahimovic sarebbe alla pari della Juventus, James e Manolas alzano solo l'asticella"

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Manolas e James Rodriguez non colmano il gap ma alzano l'asticella. Per me manca anche un attaccante e un centrocampista per far rifiatare Allan".

"Non sono convinto che Maksimovic sia il primo delle cosidette riserve, io penso che quest'anno vedremo più volte il Napoli con la difesa a tre".

"Se dovesse arrivare Ibrahimovic al Napoli, gli azzurri sarebbero al pari della Juventus".