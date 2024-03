Massimo Orlando ha parlato dell'Inter nel pomeriggio di TMW Radio durante Maracana:

"E' una botta che fa male. Io credo che vorrà avere una reazione subito e non vedo crisi. Non ridimensiono l'Inter. Se passava aveva tutte le chance di arrivare in finale, ma l'Europa ti dimostra che il campionato italiano forse non rispecchia il valore della Champions. Gli episodi ti sono anche girati male poi".