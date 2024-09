"O sale sul pullman o io non vengo", Tardelli svela cosa disse Pelé quando Maradona arrivò in limousine

Clamoroso aneddoto raccontato da Marco Tardelli che riguarda un episodio tra Pele e Maradona in merito ad una limousine con cui Diego arrivò per una partita di esibizione.

Maradona in Limousine: l'aneddoto con Pele

A raccontare un clamoroso aneddoto tra Pelé e Diego Armando Maradona è stato Marco Tardelli al Corriere della Sera quando Pele vide Maradona in limousine – mentre lui era in pullman assieme a tutti gli altri per andare a partecipare ad una partita di esibizione.

"Pelé e Maradona non si sopportavano. Alla festa d'addio di Platini, avevamo fatto un pullman di vecchie glorie – ricorda oggi Tardelli – A un semaforo, ci affianca una limousine: sopra c'è Maradona, che ci saluta. Allora Pelé fa fermare e dice: o sale sul pullman anche lui, o io non vengo. Platini scende e negozia.



"Alla fine Maradona viene con noi e s'avvicina a Pelé: ma dai, perché fai così… Diego era un genio, circondato da gente strana. Prima che arrivasse in Italia, un dirigente Fiat l'aveva segnalato all'Avvocato. Certo, se Boniperti avesse dato retta all'Avvocato e l’avesse preso, chissà…".