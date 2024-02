Nuovo direttore sportivo Napoli, Petrachi si propone: "Mi piacerebbe ripartire dagli azzurri!"

Calciomercato Napoli - De Laurentiis lavora al futuro del club partenopeo, e fra gli scenari c'è anche l'ingresso di un nuovo direttore sportivo. Nomi sondati, come Accardi (Empoli) e non solo. C'è anche la candidatura spontanea del direttore sportivo Gianluca Petrachi che ai microfoni di 'TV Play' ha confessato di essere interessato all'ipotesi Napoli e di esser pronto a tornare dalla prossima estate:

"Ho avuto dei corteggiamenti e delle chiacchierate con alcuni club, ma oltre a questo non c’è altro di troppo concreto. Questo, in ogni caso, è il periodo ideale in cui iniziare a programmare. Io mi auguro di legarmi ad un club perché io amo fare calcio. A me interessa relativamente la categoria, poi è innegabile che mi piacerebbe rientrare dalla porta principale. Ho vinto dei campionati a Pisa, ho portato delle plusvalenze a Torino e fatto bene a Roma: mi auguro che qualcuno si voglia affidare alle mie competenze".

Infine, una battuta sulla possibilità di ripartire dal Napoli:

"La piazza di Napoli è importantissima. Quello che si è creato nelle ultime stagioni è stato straordinario: ha sempre viaggiato a ritmi altissimi sia in Italia che in Europa. Le motivazioni per andare in una società del genere sono altissime, mi piacerebbe ripartire da lì ma chiaramente non dipende dal sottoscritto, ma dalle intenzioni della società e dal presidente se vuole iniziare a delegare o scegliere accanto a sé delle figure che possono realmente lavorare. Credo che questo sia indispensabile, a prescindere da chi possa arrivare. De Laurentiis deve fare il presidente e al tempo stesso deve delegare e permettere al suo direttore di lavorare, funziona così anche in qualsiasi altra azienda. Io ho sempre pensato che Aurelio sia un visionario ed è stato il primo ad ammettere che quest’anno sono stati fatti degli errori".