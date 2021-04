Novellino: "Il Napoli deve vincere per la Champions, ma occhio al 4-4-2 della Sampdoria!"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Walter Novellino, allenatore:

"Esperienza a Napoli? E’ stata una bella esperienza che mi ha fatto crescere. Samp-Napoli? La Samp non ti regala niente ha un 4-4-2 molto lineare e impostato. Direi che il Napoli sia una squadra molto forte perché ha giocatori forti nell’uno contro uno. Il Napoli deve vincere per credere alla Champions. Juve-Napoli? Il Napoli è stato molto sfortunato, non ci facciamo ingannare dal risultato. Le due squadre sono un po’ a specchio, con due moduli simili. Il Napoli ha in più uno come Zielinski che è fortissimo, il recupero di Koulibaly è fondamentale. Il Napoli non credo avrà difficoltà. La piazza in cui mi sono trovato meglio? Io sono stato bene dappertutto, le difficoltà c’erano ovunque, anche a Napoli le ho avute. Nei 5 anni alla Sampdoria sono stato benissimo, con la società e l’ambiente".